ВТБ начал прием онлайн-заявок на открытие специального счета для участия в закупках и других видов спецсчетов для представителей малого и среднего бизнеса, следует из релиза финучреждения.

На сайте банка также запущен раздел, где размещаются сведения об особенностях проведения расчетов и другая информация для клиентов.

Теперь для открытия специального счета предприниматели могут оставить заявку на сайте ВТБ. Для удобства клиентов создан раздел «Специальные счета», где можно узнать их виды и назначение, допустимые операции, наличие у счета иммунитета от списаний третьих лиц и другую информацию.