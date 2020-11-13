Генеральный прокурор России Игорь Краснов в целях поддержки малого бизнеса предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«В целях поддержки малого предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции генеральный прокурор Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок. Проект соответствующего постановления правительства РФ проходит процедуру согласования», — подчеркнули в ведомстве.

После принятия нормативного правового акта прокурорам предстоит во взаимодействии с контролерами исключить соответствующие мероприятия из сводного плана. В настоящее время прокуроры приступили ко второму этапу формирования ежегодного сводного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Им предстоит обобщить поступившие от органов государственного контроля (надзора) планы проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также дать оценку законности запланированных контрольно-надзорных мероприятий.

В ходе мониторинга единого реестра проверок Генпрокуратурой установлены факты включения в планы Россельхознадзором объектов федерального государственного ветеринарного надзора и карантинного фитосанитарного контроля без критериев их отнесения к определенной категории риска, а Ростехнадзором — объектов государственного энергетического надзора с нарушением установленной периодичности планирования контрольно-надзорной деятельности.

«Прокуроры ориентированы на необходимость отклонения таких мероприятий по контролю и надлежащей реализации риск-ориентированного подхода», — подчеркнули в ведомстве.