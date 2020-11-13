ВВП стран Евросоюза в III квартале, по второй оценке, сократился на 4,3% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. В квартальном исчислении показатель вырос на 11,6%.

При этом по первой оценке, опубликованной в конце октября, ВВП ЕС в III квартале сократился на 3,9% в годовом выражении и вырос на 12,1% — в квартальном.

ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в III квартале 2020 года поднялся на 12,6% в квартальном выражении и уменьшился на 4,4% — в годовом. Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали снижения ВВП еврозоны в годовом выражении на 4,3%, в квартальном — рост на 12,7%, как показала первая оценка.