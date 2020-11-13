Лидер «Справедливой России» и думской фракции этой партии Сергей Миронов предлагает властям регионов, где введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, выплачивать компенсации одиноким пенсионерам на доставку товаров первой необходимости, передает РИА Новости.

«Знаю, что власти некоторых субъектов [РФ] уже выплачивают компенсации одиноким пенсионерам. Считаю, что такую меру поддержки нужно расширить на все регионы, где вводятся подобные ограничения, то есть где эпидемиологическая ситуация наиболее опасная для людей из группы риска», — сказал Миронов, которого цитирует пресс-служба. Он пояснил, что из-за пандемии многие россияне, в том числе люди старшего поколения, вынуждены прибегать к услугам служб доставки, чтобы получить самое необходимое — продукты и лекарства.



Миронов добавил, что размер выплат власти каждого субъекта РФ должны определять самостоятельно, исходя из экономической ситуации в регионе, в том числе из расценок на услуги доставки и уровня инфляции.