ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 14 ноября.

Курс доллара повысился на 21,14 копейки, составив 77,3262 рубля (77,1148 рубля на 13 ноября). Курс евро вырос на 51,18 копейки до 91,3222 рубля (90,8104 рубля на 13 ноября).

На валютных торгах Московской биржи на 13:41 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 2 копейки и составил 77,39 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 26 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 91,52 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 77,15—77,47 рубля за доллар и 91,15— 91,69 рубля за евро.