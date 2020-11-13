Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в пятницу рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и расширении действия данного упрощенного порядка. Комитет одобрил к включению в законопроект поправки только редакционного характера, уточнив, что его нормы касаются ведения садоводства, индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства «в границах населенного пункта».

Авторами документа выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, включая первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака. Речь идет о продлении действия упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, который должен закончить действие 1 марта 2021 года. После этого правообладатели участков должны будут воспользоваться порядком, вступившим в силу с 4 августа 2018 года, и уведомить уполномоченный орган местного самоуправления о начале и завершении строительства объекта ИЖС или садового дома для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр.

Для тех граждан, которые начали строительство дома до 4 августа 2018 года, с 1 марта 2019 года действует переходный период. Они вправе подать документы в ходе строительства, разрешение на его начало и ввод дома в эксплуатацию им не нужен, но если не сделать это до 1 марта 2021 года, то оформить права можно будет только в судебном порядке. Таким образом, с 1 марта 2021 года эти положения дачной амнистии прекращают действие.