Портал Банки.ру и ИК «Финам» запустили совместный проект «Дневник инвестора». В рамках проекта журналист, архитектор, фотограф и популярный блогер Илья Варламов начнет инвестировать с нуля, рассказывая обо всех своих действиях и делясь впечатлениями.

Проект продлится шесть недель. В течение этого времени пользователи не только получат огромный багаж базовых знаний об инвестициях, но и смогут принять участие в конкурсах и розыгрышах призов, а также рассказать о своем опыте инвестирования.

Это новый мультимедийный формат специального проекта Банки.ру, который завершится 26 декабря.

Зайти на проект «Дневник инвестора» можно здесь. Читайте, оставляйте комментарии и подписывайтесь на обновления. Будет интересно!