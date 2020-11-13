Банк ДОМ.РФ и Министерство внутренних дел Российской Федерации заключили соглашение об информационном сотрудничестве. Соглашение подписали заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Виталий Шулика и председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

Предметом подписанного соглашения является повышение эффективности обмена информацией.

«Документ направлен на повышение качества взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации в части обмена данными, а также дальнейшей автоматизации повседневных рабочих процессов. Приоритетными целями являются успешная реализация национального проекта «Жилье и городская среда», а также защита интересов и обеспечение безопасности участников долевого строительства. Механизм обмена информацией с министерством позволит исключить риск финансирования застройщиков, имеющих в составе недобросовестных собственников, обеспечить для граждан Российской Федерации прозрачные процедуры вложения средств в покупку жилья», — отметили в службе безопасности Банка ДОМ.РФ.

Кроме того, как сообщили в кредитной организации, оперативный обмен информацией между банком и Министерством внутренних дел РФ важен для предоставления правоохранительным органам актуальной информации по запросам в рамках реализации положений федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2019) «О банках и банковской деятельности».