Российские покупатели за время распродажи «11.11» на AliExpress купили на 12% больше, чем в 2019 году, сделав покупки на 19,3 млрд рублей. Оборот российских продавцов вырос в 1,3 раза, до 3,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании «AliExpress Россия».

«В первый час распродажи пользователи приобрели товары на общую сумму почти в 4 млрд рублей. Продажи товаров на платформе «AliExpress Россия» в период распродажи составили 19,3 млрд рублей (против 17,2 млрд рублей в 2019 году. — Прим. ТАСС). Оборот российских продавцов превысил 3,3 млрд рублей — по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в 1,3 раза», — отмечается в сообщении. Так, один из российских магазинов за время распродажи заработал 660 млн рублей.

Ассортимент товаров российских производителей и магазинов увеличился в пять раз по сравнению с распродажей прошлого года, достигнув 4 млн единиц.

«В этом году продажи локальных производителей и продавцов выросли — особенно приятно, что большая часть продаж пришлась на малый и средний бизнес, оборот которого вырос в 12 раз по сравнению с прошлым годом. 2020 год стал проверкой на прочность для любого бизнеса, и мы рады, что вместе со своими партнерами и селлерами с ней справились. Особенно приятно то, что в этом году так много коллег поддержали нашу главную распродажу «11.11», она действительно становится в России народной», — отметил гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.

Всего на распродаже было представлено более 4 млн российских товаров: 840 тыс. товаров для автомобилей, 530 тыс. товаров для дома и сада, 520 тыс. товаров категории «мода», 300 тыс. игрушек и товаров для хобби, 200 тыс. товаров для спорта, 185 тыс. продуктов питания. Активней всего число российских продавцов и товаров росло в категориях «еда» (в 2020 году «AliExpress Россия» запустила сервис «Есть!» с быстрой доставкой продуктов питания), «нижнее белье», «аксессуары», «товары для автомобиля», «электроника» и «товары для детей», «мужская и женская одежда», «свадебные платья».