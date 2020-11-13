Лучшим международным медицинским ассистансом года названа AP Companies. Компания получила престижную награду за вклад в борьбу с пандемией коронавируса на территории РФ и других стран.

Премия ITIJ Awards — ключевая награда в мировой индустрии медицинского страхования — присуждается с 2002 года. Но именно этот год стал знаковым для всех участников, которые продолжают вести борьбу с COVID-19 и пытаются найти новые способы решения медицинских проблем.

За звание «Лучший международный медицинский ассистанс года» соревновались 522 компании. Участники оценивались по критериям: контроль качества, контроль стоимости медицинских услуг, сервис и медицинская экспертиза. Победитель из трех финалистов был определен методом онлайн-опроса экспертов рынка, в котором приняли участие 1 477 компаний-потребителей и было получено более 10 тыс. оценок.

В начале года AP Companies запустила интенсивную цифровую трансформацию бизнеса, благодаря которой стало возможным реализовать политику сдерживания расходов в одних сферах и достичь роста — в других. Компания одной из первых предоставила пациентам со всех континентов возможность получить консультацию по вопросам COVID-19 у лицензированных специалистов в режиме онлайн. Это помогло вернуть людям чувство контроля над ситуацией. Телемедицинская помощь стала доступна на 24 языках в 60 странах мира согласно локальному законодательству. В России спрос на онлайн-консультации врачей с марта по октябрь 2020 года вырос на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В апреле 2020 года команда специалистов AP Companies начала оказывать психологическую поддержку клиентам в режиме онлайн 24/7. За первые десять дней было проведено более 50 тыс. консультаций. В борьбе с пандемией ежедневно AP Companies организовывает сдачу более полутысячи тестов на COVID-19. Последние полгода компания активно готовится к запуску нового продукта — виртуального медицинского центра для организации полного цикла медицинской координации.

«Сейчас, как никогда, в этот поворотный момент истории подобная награда очень многое значит для нас. Этот год был и остается самым сложным для нас и наших партнеров, коллег и клиентов. Данная награда дает нам силы вести и дальше борьбу с COVID-19, вселять уверенность и спасать людей по всему миру, совершенствоваться технологически», — прокомментировала управляющий партнер AP Companies Лиана Абсалямова.

Справка:

Международная медико­сервисная служба AP Companies (ООО «Медлэйбл») занимается организацией оказания медицинской помощи по всему миру, а также предоставлением медицинской помощи иностранным гражданам, проживающим на территории РФ, Украины, стран СНГ и Европы. Компания уже более 20 лет успешно развивается на международном рынке организации оказания медицинской помощи. На сегодняшний день имеет прямые договоры более чем с 40 тыс. медицинских учреждений по всему миру. Ежегодно помогает более чем 200 тыс. застрахованных. Более 21 млн человек прикреплены к сервису AP. Именно поэтому крупнейшие международные страховые компании выбирают AP Companies как своего официального представителя более чем в 60 странах мира.