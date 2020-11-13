Банк России начинает серию обучающих вебинаров для малого и среднего бизнеса. Первый вебинар пройдет 1 декабря 2020 года в 11:00 по мск. На нем предприниматели узнают, как привлечь финансирование с помощью инструментов фондового рынка, в частности выпуска облигационных займов на бирже.

Специалисты Банка России расскажут о том, как оценить собственные возможности и перспективы выхода на биржу и какой поддержкой государства можно для этого воспользоваться. Кроме того, слушателям предложат пошаговый план вывода компании на биржу и познакомят с реальными примерами выхода на торговые площадки небольших компаний. Для участия в вебинаре нужно зарегистрироваться .

Следующий вебинар состоится 15 декабря и будет посвящен возможностям и преимуществам Системы быстрых платежей для предпринимателей. О регистрации на него будет объявлено дополнительно.