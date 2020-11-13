В Татарстане суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 1,4 млрд рублей. Средства граждан привлекались по принципу финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Вахитовский районный суд города Казани Республики Татарстан вынес приговор по уголовному делу в отношении организатора и шести участников преступной организации. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктами «а», «б» частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов)», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что один из обвиняемых в декабре 2013 года организовал в Казани преступное сообщество с целью хищения денежных средств граждан посредством так называемой финансовой пирамиды. В состав группы входили его сестра и еще пять соучастников, а также неустановленные следствием лица. Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. В течение нескольких лет соучастники под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО «КПК «РОСТ» похитили денежные средства 3 557 граждан на общую сумму более 1,4 млрд рублей.



Кроме того, организатор преступного сообщества с двумя соучастниками, действуя от имени ООО «ИФК «Земля», под предлогом перевода земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию «индивидуальное жилищное строительство» и последующего строительства частных жилых домов на территории Республики Татарстан похитил денежные средства 158 граждан на общую сумму свыше 66 млн рублей.

В дальнейшем часть похищенных средств на сумму свыше 43 млн рублей организатор с сестрой легализовали путем приобретения нежилых помещений, а также дорогостоящих легковых автомобилей с целью последующей организации предприятия, предоставляющего услуги VIP-такси.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомобили, земельные участки, нежилые помещения — всего на общую сумму 300 млн рублей.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил организатора преступного сообщества к 13 с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Остальным соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от девяти с половиной лет до 12 с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.