Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента «ДОМ.РФ» в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Подтверждение рейтингов отражает ожидания агентства в отношении сохранения сильной способности и готовности государства предоставлять компании поддержку. В рамках методологии рейтингования компаний, связанных с государством, мы применяем подход «сверху вниз», исходя из неизменившейся оценки агентством степени связи и стимулов для предоставления поддержки со стороны государства. Это обусловливает уравнивание рейтингов «ДОМ.РФ» с суверенными рейтингами России («ВВВ» / «F2» / прогноз — «стабильный») независимо от оценки кредитоспособности компании на самостоятельной основе», — сказано в сообщении.

Среди факторов, которые могут привести к позитивному рейтинговому действию, — позитивное рейтинговое действие по суверенному эмитенту при условии, что связи «ДОМ.РФ» с государством останутся неизменными. Факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к негативному рейтинговому действию, — понижение суверенного рейтинга обусловило бы аналогичное действие по рейтингам «ДОМ.РФ», ослабление связей с государством или стимулов у государства для предоставления поддержки.