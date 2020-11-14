Сумма выдачи ипотечных кредитов в России к концу 2020 года достигнет рекордных 3,5 трлн рублей, в том числе благодаря программе льготной ипотеки. Об этом сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Только по программе льготной ипотеки около 300 тысяч семей оформили кредиты. Всего у нас в стране 1,3 миллиона семей воспользовались ипотекой. В этом году на сегодняшнюю дату мы превысили рекорд — в стране оформлено ипотечных кредитов на сумму больше 3,1 триллиона. Самый большой объем ипотеки был в 2018 году — 3,1 триллиона. Мы его на сегодняшнюю дату уже превысили. И понимаем, что до конца года объем будет на уровне 3,5 триллиона», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что благодаря льготной ипотеке больше денег пришло в экономику и больше людей улучшат свои жилищные условия. При этом в октябре, понимая, что программа льготной ипотеки может быть закончена, россияне за месяц оформили кредиты на 550 млрд рублей, отметил вице-премьер.

«Эта мера позволила не остановиться стройке, потому что у нас в строящихся многоквартирных домах 43% жилья уже продано. И если бы из-за пандемии остановилась стройка, у нас бы появились сотни тысяч обманутых дольщиков. То есть мы не допустили обманутых дольщиков, мы более 2 миллионов рабочих мест сохранили и в общей сложности в результате всех этих действий только по льготной ипотеке порядка 100 миллиардов рублей получим налогов», — добавил Хуснуллин.