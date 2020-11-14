СберБанк принял решение менее чем через год работы приостановить эксплуатацию краудлендинговой платформы «СберКредо», позволяющей компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Соответствующее сообщение получили инвесторы платформы, заявил ТАСС источник с финансового рынка. Представитель пресс-службы СберБанка подтвердил данную информацию.

«СберБанк принял решение приостановить работу платформы «СберКредо». В настоящее время мы изучаем изменившуюся рыночную ситуацию и перспективы развития этого направления», — сообщили в пресс-службе СберБанка, указав, что инвесторы, уже зарегистрированные на платформе, смогут оперативно и в полном объеме вывести средства на свои банковские счета.

В СберБанке отметили, что действующие займы кредитная организация продолжит обслуживать в соответствии с правилами платформы.

«Регистрация новых пользователей и финансирование новых займов на платформе будут недоступны», — сообщили ТАСС в банке.

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу «СберКредо» в декабре 2019 года. Первые сделки прошли на платформе еще в начале прошлого года.

Инвесторами на краудлендинговой платформе СберБанка могли стать резиденты России, имеющие счет в СберБанке, в возрасте старше 25 лет. Предполагалось, что инвесторы смогут вкладывать средства в неограниченное число проектов сроком до шести месяцев. Доходность по этому продукту может составить до 20% годовых, однако доход облагается НДФЛ.