Журнал Global Finance назвал СберБанк победителем ежегодной премии «Лучшие цифровые банки мира» в трех номинациях по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«По результатам ежегодного исследования Global Finance СберБанк получил международную премию «Лучшие цифровые банки мира» (World's Best Digital Bank Awards) сразу в трех номинациях: лучший интегрированный официальный сайт банка (для юридических лиц); лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту (для юридических лиц) и лучшее решение для оплаты счетов (для физических лиц)», — уточнили в пресс-службе.

Ранее СберБанк удостоился еще одного признания от Global Finance: в августе 2020 года семь цифровых сервисов банка для юридических и физических лиц назвали лучшими в Центральной и Восточной Европе по результатам ежегодного исследования издания.



Журнал Global Finance — одно из старейших изданий в международном банковском сообществе. Коллектив журнала совместно с экспертами анализирует деятельность финансовых институтов по всему миру, отмечая лучшие из них как по совокупности оказываемых услуг, так и по отдельным показателям.

