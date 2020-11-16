Вклад ослабления курса рубля в инфляцию в 2020 году составит 1 процентный пункт, пишут «Известия» , ссылаясь на ЦБ. Этот показатель уже заложен в прогнозируемый по итогам года рост цен на уровне 3,9—4,2%. В 2021-м рост цен, предположительно, составит 3,5—4%. По итогам октября инфляция в России в годовом выражении была на уровне 4%. Падение экономики в этом году, по ожиданиям ЦБ, составит 4—5%. В следующем — 3—4%.

В России вклад дезинфляции в текущую динамику цен гораздо сильнее, чем по миру, считает аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Реальные доходы населения на протяжении нынешнего года упали на 4,8%, рубль к доллару подешевел больше чем на 20%. Сокращение трат со стороны населения затормозило инфляцию почти на 5%, без влияния данного фактора рост цен был бы вдвое выше, отметил эксперт. По его словам, ждать отложенного роста цен в следующем году не стоит, так как удорожание доллара уже заложено в текущие рублевые цены.

ДИП ЦБ: инфляционное давление находится вблизи 4% Месячный рост цен с поправкой на сезонность остается волатильным.

В случае продолжительного характера пандемии и необходимости расширения стимулирующей функции государства возникнет повышенное проинфляционное давление в районе 0,5 п. п., считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. При таких условиях восстановление рубля будет несколько отложено. Возможный опережающий темп роста цен в обозначенных регионах обусловлен высокой деловой активностью и скоростью снятия ограничительных барьеров, позволяющих возвращаться к мирной жизни, пояснил Зельцер.

Центр, Северо-Запад и Поволжье — это места наибольшей концентрации импортозависимых производств, поэтому с точки зрения местного бизнеса ослабление рубля — это всегда рост издержек, падение маржи и проблемы с реализацией. Они это пытаются транслировать в конечные цены. В экспортно ориентированных регионах Сибири и Дальнего Востока все наоборот: ослабление рубля — это рост выручки, заказов, доходов ключевых потребителей, пояснил Емельянов.