БКС Банк возобновил прием вклада «Рекордный».

Вклад открывается от 300 тыс. рублей или 5 тыс. долларов, срок — 181 день. Процентная ставка при открытии депозита в рублях составит — 5,5%, а в долларах — 1,5% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно или в конце срока на текущий/накопительный счет клиента. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования.

Вклад доступен только новым клиентам банка, оформившим пакет услуг «Комфорт», «Премиум» или «Элит», и открывается в отделении банка.