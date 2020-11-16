Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 1,32% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 065,04 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,61% и равнялся 1 247,52 пункта.

Позитивный внешний фон откладывает коррекцию рублевых активов, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«В пятницу российский рынок акций начал подавать первые признаки коррекции. Однако сегодня подъем возобновится на благоприятном внешнем фоне — с утра американские фьючерсы растут чуть менее чем на процент, столько же прибавляет нефть. Основным, но во многом, на наш взгляд, надуманным драйвером роста является ожидание принятия новой стимулирующей программы американской экономики», — комментирует эксперт.

Он напоминает, что индекс Мосбиржи завершил прошлую неделю уверенно выше отметки 3 000 пунктов. «Теперь сопротивлением является район 3 080 пунктов, пробитие которого откроет дорогу на исторические максимумы. Но для переписывания рекордов техническая коррекция просто необходима. Когда она наступит, зависит не только от динамики Америки, но и, в большей части, от притока средств западных инвесторов — именно этот фактор является основным драйвером роста российских акций», — заключает аналитик.