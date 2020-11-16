Россияне будут получать автоматические уведомления обо всех полагающихся им мерах поддержки на портале госуслуг с первого полугодия 2021 года. Механизм начнет работать в рамках обновленного нацпроекта «Демография», сообщили порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС, в пресс-службе Минтруда.

«В рамках обновленного нацпроекта получать поддержку государства станет проще — этому поможет развитие механизма социального казначейства. Уже в первом полугодии 2021 года при рождении ребенка семьи будут получать уведомления в личном кабинете на портале госуслуг обо всех полагающихся мерах социальной поддержки. Это станет возможным благодаря доработке информационных систем, реализуемой Минтрудом России», — сказали в пресс-службе.

Также с 1 июля 2021 года в стране начнет работать единый контакт-центр на базе ПФР, где каждый сможет получить развернутую консультацию по всем вопросам, связанным с мерами соцподдержки. «Теперь все мамы и папы страны будут знать тот самый номер, по которому можно будет получить исчерпывающую и бесплатную консультацию — узнать, какая помощь полагается именно вашей семье», — отметили в Минтруде.