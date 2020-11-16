Veon Holdings BV, дочерняя компания телекоммуникационного холдинга Veon, объявила о размещении семилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, говорится в сообщении компании.

Размещение планируется в рамках утвержденной в апреле среднесрочной программы облигаций объемом до 6,5 млрд долларов или эквивалента в других валютах, отмечает «Прайм».

Привлеченные средства планируется направить на финансирование дочерних компаний, рефинансирование задолженности, а также на общекорпоративные цели.

Напомним, Veon представлена в России мобильным брендом «Билайн».