Уровень безработицы в Москве в период пандемии коронавируса вырос в семь раз и достиг пика в сентябре. В настоящий момент в столице около 186 тыс. безработных, которым предлагается около 260 тыс. вакансий, сообщил руководитель департамента труда и соцзащиты населения столицы Евгений Стружак.

«Ситуация на рынке труда в период пандемии изменилась кардинально. В семь раз в Москве возросла безработица, достигла пика в сентябре — было 223 тысячи безработных. Как правило, в допандемийный период многие за мерило брали цифры Международной организации труда. Официально регистрируемая безработица еще две недели назад была выше по Москве, чем МОТ. <…> В Москве ситуация с рынком труда достаточно позитивная, большое количество компаний предлагают вакансии: уровень [числа] вакансий превышает уровень [количества] людей, которые безработны, у нас порядка 260 [тысяч] вакансий», — сказал Стружак во время заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Он уточнил, что уровень регистрируемой безработицы в столице превысил 3%, в 2019 году этот показатель составлял 0,37%. Стружак добавил, что на выплаты по безработице в проекте бюджета столицы на 2021 год предусмотрено более 2 млрд рублей. В Москве к каждому пособию, помимо федеральной выплаты, производится ежемесячная доплата из городского бюджета в размере 850 рублей как материальная помощь, а также 1 450 рублей как доплата за пользование транспортом.



«С начала года при помощи службы занятости трудоустроено 150 тысяч человек, две трети из них нашли работу за последние четыре месяца. Сейчас Москва занимает первое место в рейтинге регионов Минтруда [РФ] по трудоустройству на постоянное место работы. На сегодняшний день уровень безработицы — порядка 186 тысяч человек», — отметил глава департамента.