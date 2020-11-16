Банк России установил официальные курсы валют на 17 ноября.

Курс доллара понизился на 40,65 копейки, составив 76,9197 рубля (77,3262 рубля на 16 ноября). Курс евро опустился на 14,93 копейки до 91,1729 рубля (с 91,3222 рубля на 16 ноября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся отрицательно по отношению к рублю. На 14:04 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,83 рубля (минус 56 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:04 мск стоил 90,98 рубля (минус 60 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 76,73 до 77,19 рубля за доллар и от 90,91 до 91,41 рубля за евро.