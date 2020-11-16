Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял и объединил жалобы Telegram, поданные в 2018 и 2019 годах на блокировку мессенджера российскими судами за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, пишут «Ведомости» , ссылаясь на представителя мессенджера в суде, правового аналитика Международной «Агоры» Дамира Гайнутдинова.

Суд направил российским властям запрос о соответствии их действий в отношении мессенджера статьям 6, 10 и 13 Конвенции о правах человека — затрагивала ли блокировка и требование государством доступа к конфиденциальной информации гарантированную Конвенцией свободу выражения мнения, было ли такое вмешательство необходимо и было ли нарушено право Telegram на доступ к правовой защите во время судебного процесса о блокировке.

Telegram заплатит 620 тыс. долларов владельцу товарного знака Gram Ранее Telegram подал иск к Lantah LLC в мае 2018 года, в заявлении утверждалось, что стартап нарушил права на торговый знак Gram.

Telegram заблокировали в апреле 2018 году из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей, 18 июня 2020-го Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимет ограничения доступа к сервису. В Минцифры объяснили, что блокировка снимается потому, что она оказалась технически невозможна, а в Роскомнадзоре положительно оценили сотрудничество администрации мессенджера в сфере борьбы с терроризмом.