Потребительский кредит в СКБ-Банке теперь доступен по ставке от 6,1% годовых. Оформить кредит можно на любые цели, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Максимальная сумма составляет 1,5 млн рублей сроком до пяти лет с возможностью досрочного погашения без комиссий.

Подать заявку на кредит можно в мобильном приложении «СКБ Онлайн», для новых клиентов — в офисе или дистанционно, заполнив форму на сайте банка. При подаче заявки на сайте клиент может авторизоваться через портал госуслуг, предоставив свои данные из цифрового профиля, большая часть информации загрузится автоматически.