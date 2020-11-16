Мера поддержки по бесплатному обучению молодых мам и людей старше 50 лет уже с этого года распространится на всех россиян, потерявших работу. Возможность появится в рамках нового федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» после корректировок правительством, сообщили в пресс-службе Минтруда.



«В 2020 году в составе нацпроекта «Демография» появится новый федеральный проект «Содействие занятости» — именно с ним связаны самые серьезные изменения. Если раньше помощь в обучении могли получить только мамы дошкольников и граждане старше 50 лет, то охват обновленного проекта намного шире. С 2021 года любой человек, потерявший работу, сможет воспользоваться возможностями нацпроекта и пройти переобучение, если найти работу по имеющейся специальности не может или у него совсем нет профессионального образования», — отметили в пресс-службе.

Также переобучение будет доступно для граждан, которые находятся под угрозой увольнения. «При переобучении большое внимание будет уделяться потребностям работодателя, чтобы выпускники образовательных программ впоследствии были востребованы на рынке. После обучения безработные получат помощь в трудоустройстве, а те, кто находился под риском увольнения, сохранят свое рабочее место благодаря новым навыкам. Проходящие переобучение граждане параллельно будут получать пособие по безработице», — сказали в Минтруде.

В 2021 году этой возможностью смогут воспользоваться не менее 115 тыс. россиян, в 2022—2024 годах — по 125 тыс. граждан. С начала реализации нацпроекта в 2019 году переобучение уже прошли более 220 тыс. человек.