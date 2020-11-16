Экономика РФ находится только в первой части пути по адаптации к новой реальности, меняется ее структура и баланс между глобализацией и регионализацией, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова по единому плану достижения национальных целей развития.

«Реализация единого плана будет происходить в условиях серьезных структурных изменений мировой и российской экономики и нового баланса между глобализацией и регионализацией экономики. Пандемия, очевидно, изменила условия хозяйствования, и нам еще предстоит выяснить характер и последствия этих изменений. Экономика только находится в пути, может быть, в первой части пути адаптации к новой реальности», — сказал Решетников.

По его словам, возможное снижение спроса на традиционные товары российского экспорта будет компенсироваться выходом на новые экспортные рынки и в том числе расширением экспорта услуг.