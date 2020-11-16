Россия поменялась с Бразилией очередностью председательств в БРИКС и в следующий раз возглавит объединение, включающее помимо этих двух стран Индию, Китай и ЮАР, в 2024 году. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков на брифинге в преддверии XII саммита БРИКС.

«Мы в прошлом году поменялись с Бразилией очередностью наших председательств, после того как пройдет нынешний цикл. Наше следующее председательство теперь выпадает на 2024 год», — сказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что традиция преемственности в БРИКС «весьма сильна» и итоги очередного председательства, изложенные в традиционном докладе, используются в дальнейшем в работе объединения. «Работа в БРИКС идет нарастающим итогом. Это очень хорошо. Думаю, что индийская эстафета в будущем году будет весьма успешной», — добавил замглавы МИД.

Он отметил, что, несмотря на пандемию, в год российского председательства в БРИКС удалось организовать свыше 130 мероприятий, хотя большинство встреч пришлось перевести в видео- или очно-виртуальный режим.

По словам Рябкова, БРИКС не ставит перед собой задачу расширения числа своих участников в качестве приоритетной; есть много форматов для привлечения третьих стран к взаимодействию с «пятеркой». Дипломат также выразил уверенность, что пятистороннее взаимодействие продолжит углубляться по всем направлениям.

Банки развития БРИКС подписали договор о принципах ответственного финансирования В 2020 году вместе с переходом к России председательства в БРИКС «ВЭБ.РФ» возглавил на один год Механизм межбанковского сотрудничества объединения.



Рябков рассказал, что до конца текущего года планируется открытие в Москве Евразийского регионального центра Нового банка развития БРИКС. «До конца 2020 года планируется открытие Евразийского регионального центра этого банка в Москве. Ранее подобные региональные офисы были открыты в ЮАР в 2018 году и в Бразилии в прошлом году», — отметил он.

По словам замминистра, банк «завершает год весьма внушительными достижениями». «За время своей деятельности этот флагманский финансовый институт «пятерки» одобрил свыше 60 проектов на общую сумму более 20 миллиардов долларов. Только в России кредитный портфель НБР превышает 3 миллиарда долларов, которые направлены на реализацию 13 проектов. В условиях кризиса, вызванного пандемией, банк заявил о запуске программы помощи по борьбе с COVID-19 на общую сумму 10 миллиардов долларов, в рамках которой уже выделено 4 миллиарда долларов на реализацию различных проектов в странах БРИКС», — рассказал дипломат.

Кроме того, 23 сентября банк объявил о размещении на международном рынке пятилетнего облигационного займа в размере 2 млрд долларов, привлеченные средства от которого пойдут на финансирование проектов по борьбе с последствиями кризиса, связанного с коронавирусом.

По словам замминистра, также ведется работа по подготовке расширения членского состава НБР.



«Кредитование в рублях крупных инфраструктурных проектов может стать одним из перспективных направлений операционной деятельности банка, — также отметил Рябков. — Размещение первого рублевого займа банка в России запланировано на 2021 год. Это позволит, мы уверены, в большей мере удовлетворить запросы российских заемщиков».