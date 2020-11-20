Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Совкомбанк предлагает оформить вклад «Зимняя сказка с «Халвой» — акционный» на Банки.ру с повышенной ставкой. Для открытия депозита на особых условиях необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.

Металлинвестбанк предлагает читателям Банки.ру открыть вклад «Удачный» сроком на один год на особых условиях. Для оформления депозита с повышенной ставкой — 5,6% годовых в рублях — нужно подать заявку на портале и получить промокод. Предложение действует до 30 ноября 2020 года.

БКС Банк возобновил прием вклада «Рекордный». Депозит открывается на сумму от 300 тыс. рублей или 5 тыс. долларов, срок — 181 день. Процентная ставка при открытии вклада в рублях составит 5,5%, а в долларах — 1,5% годовых. Депозит доступен только новым клиентам банка, оформившим пакет услуг «Комфорт», «Премиум» или «Элит», и открывается в отделении банка.

Росбанк предложил клиентам дополнительный вариант размещения накоплений — сберегательный счет «#ЛегкоКопить» со ставками до 4,2% годовых в рублях. Начисление процентов по сберегательному счету «#ЛегкоКопить» осуществляется на минимальный остаток. Согласно информации на сайте банка, ставки начинаются от 3% и зависят от пакета услуг. Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.



Морской Банк ввел вклад «Большое путешествие». Минимальная сумма депозита — 300 тыс. рублей. Процентная ставка на 1 100 дней равна ключевой ставке Банка России плюс 1,5 процентного пункта, но не более 6,5% годовых; на 1 825 дней — ключевой ставке ЦБ плюс 1,75 п. п., но не более 6,5% годовых. Таким образом, на сегодняшний день процентные ставки составят 5,75% и 6% годовых на 1 100 и 1 825 дней соответственно.

Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставку по вкладу «Ренессанс Специальный». Теперь доходность депозита при оформлении как в отделении, так и онлайн составит 5,5% годовых (ранее в отделении она составляла 4,9%, онлайн — 5% годовых). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 91 день. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

СберБанк запустил две новые копилки для регулярного накопления средств — копилку «52 недели» и «Копилку для сдачи». Подключить их можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Копилка «52 недели» в течение года автоматически переводит средства клиента в сбережения с постоянным увеличением суммы. Шаг прибавления — 10, 25, 50 или 100 рублей.

МТС Банк улучшил условия сезонного вклада «Бери выше». Так, вводится ежемесячная выплата процентов с возможностью их капитализации. Ранее проценты начислялись на сумму депозита в конце срока. Процентная ставка по вкладу на срок 367 дней составляет 4,75%, на 181 день — 4,5% годовых. Доходность при условии причисления процентов к основной сумме депозита при размещении на 367 дней — 4,85%, на 181 день — 4,55%.

Почта Банк ввел вклад «Новый год». Оформить депозит можно на 91 день под 5,25% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы принимаются в течение десяти календарных дней с даты подачи заявления. Расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Акибанк предлагает вклад «Альтернатива», приуроченный к 27-летию кредитной организации. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, сроки — 31, 93 и 186 дней. Доходность составит 1,75%, 3,5% и 3,75% годовых. При условии приобретения страхового продукта действуют повышенные ставки: 2,25%, 3,75% и 4,25% годовых соответственно.

Энергомашбанк улучшил условия традиционного сезонного депозита для физических лиц «Волшебные проценты». Максимальная процентная ставка составляет 5,7% годовых. Вклад открывается в рублях на 367 и 548 дней в сумме от 30 тыс. рублей. При размещении средств на 367 дней процентная ставка составит 5,7%, на 548 дней — 5,6% годовых.