Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Банк «Открытие» обновил условия обслуживания по карте «Opencard Плюс». Теперь премиальный карточный флагман «Открытия» также доступен на базе международной платежной системы Mastercard. Клиентам банка со статусом «Плюс» (статус присваивается автоматически при суммарных остатках по вкладам, инвестиционным, накопительным и карточным счетам более 500 тыс. рублей) платить за выпуск карты не нужно.

Кредит Европа Банк внедрил ряд изменений по кредитным картам. В частности, возобновляется отмененное в марте этого года начисление баллов лояльности за покупки в Интернете. Кроме того, банк вводит возможность моментального перевода бонусных баллов в рубли (онлайн) по картам Urban и Travelpass (по Card Credit Plus данная функция уже работает).

Газпромбанк начал выпуск «Умной карты» международной платежной системы JCB. Карту можно оформить с бесплатной доставкой в 131 городе России. Держатель карты сможет сменить программу лояльности с кешбэка на программу «Газпромбанк — Travel», в рамках которой он будет получать до 4 миль за каждые 100 рублей покупок и до 10 миль за покупки на тревел-портале gazprombank.onetwotrip.com.

Держатели новой кредитной карты ОТП Банка «120 дней без процентов» могут снимать наличные в банкоматах любых банков без комиссии, а также получать за это кешбэк.