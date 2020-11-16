Рубль ощутимо укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии понедельника, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 76,4 рубля, что на 99 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент стоил 90,41 рубля (минус 1,17 рубля).

С начала торгов было проведено около 59 тыс. сделок с долларом на 2,9 млрд долларов и 7,2 тыс. сделок с евро на 335 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 76,34—77,19 рубля за доллар и 90,38—91,41 рубля за евро.



«В начале недели на валютных площадках развивающихся рынков вновь возобладал аппетит к риску, вызванный сообщениями об успешном испытании еще одной вакцины... Российский рубль опережал другие валюты по укреплению... Дополнительным драйвером для укрепления рубля выступал рост нефтяных котировок», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.