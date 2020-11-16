Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джей Клейтон в понедельник подтвердил намерение покинуть свой пост до конца года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте комиссии.

«Джей Клейтон, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам, подтвердил сегодня, что спустя три с половиной года работы он оставит свой пост в конце этого года», — приводит ТАСС содержание заявления. Уточняется, что срок пребывания Клейтона на посту председателя комиссии был одним из самых долгих.

Ранее о намерении Клейтона уйти в отставку сообщила газета The New York Times. В своей работе, как пишет издание, Клейтон «уделял внимание частным инвесторам», отстаивая «их долгосрочные интересы», хотя, по оценкам газеты, не всегда был в этом последователен.

«Несмотря на его критическое отношение [к ужесточению регулирования], количество случаев реализации нормативно-правовых актов при нем возросло до 3 152, чуть превысив показатель его предшественницы Мэри Уайт за период с 2013 по 2017 год», — отметила газета.



Издание не располагает какой-либо информацией о дальнейших планах Клейтона. Что касается его преемника, то им, по данным газеты, может стать экс-глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами Гэри Генслер. В любом случае новый председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам, кто бы им ни стал, «вероятно, будет по устоявшейся уже традиции более жестким регулятором», предположила The New York Times.