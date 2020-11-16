Курс доллара может упасть на 20% в 2021 году, если вакцины от коронавируса будут широко распространены и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост, говорится в аналитической записке Citigroup. Прогноз приводит РБК со ссылкой на выдержки, опубликованные Bloomberg.

Еще одним ударом по американской валюте может стать политика низких ставок Федеральной резервной системы США. Инвесторы будут уходить из американских активов в международные.

Индекс доллара от Bloomberg, который отслеживает динамику курса доллара по отношению к десяти важным с точки зрения мировой торговли валютам (евро, фунту, швейцарскому франку, юаню и другим), уже потерял 11% по сравнению с мартовскими пиковыми значениями. Такие защитные инструменты инвесторов, как иена и казначейские облигации, также потеряли в цене.



Citigroup отмечает, что в 2001 году катализатором того, что доллар падал в течение нескольких лет, стало вступление Китая во Всемирную торговую организацию. Это подстегнуло волну глобализации и увеличило объемы мировой торговли, оставив позади закрытую экономику США. «Сегодня доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов», — написали стратеги Citi.