Бизнес решил ужесточить уже действующие ограничения и добровольно ввел новые, чтобы избежать повторного локдауна, пишут «Известия». Среди них — горячая линия для граждан для жалоб на нарушения со стороны персонала компаний, запрет на рукопожатия в офисе и отказ от использования многоразовой посуды. Об этом говорится в презентации Минэкономразвития.
Сейчас на меры по защите от вируса продуктовые компании совокупно тратят 2,1 млрд рублей в месяц, непродуктовые — более 3 млрд рублей, оценили в Ассоциации компаний розничной торговли. Минэкономразвития исполнило поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова о создании платформы, где предприятия могли бы обмениваться опытом по борьбе с коронавирусом. В документе представлен вариант дополнительного контроля компаний, которые входят в «Деловую Россию». Например, бизнес обязуется регулярно тестировать не менее 10% сотрудников на коронавирус.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) готова сократить прием наличных — стимулировать покупателей использовать безналичную оплату (например, скидками). Она организовала горячую линию, на которую покупатели могут сообщать о продавцах и курьерах, работающих без масок и перчаток. Ассоциация предложила отрасли электронной коммерции закрепить у себя специальные стандарты работы в условиях пандемии, а контроль за их исполнением возложить на граждан, которые могут обращаться на горячую линию АКИТ.
По данным исследования Райффайзенбанка, каждый пятый предприниматель воспользовался мерами господдержки.
Ассоциация владельцев кинотеатров увеличила интервалы между сеансами, чтобы иметь возможность дополнительно проветрить залы и провести их санитарную обработку. Федерация рестораторов и отельеров рекомендовала персоналу всех заведений, которые входят в организацию, мыть руки каждые 30 минут, а также дезинфицировать столы после каждого гостя. Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники ограничила переговоры сотрудников компаний, их командировки, работники в офисах отказались от рукопожатий, использования общей посуды. Ассоциация операторов фитнес-индустрии предложила своим клиентам предварительно записываться перед посещением клуба и сформировала горячую линию для жалоб. Фитнес-центры решили отказаться от одноразовых стаканчиков в кулерах в клубах.