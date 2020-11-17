



📰 За последние полгода основным источником киберугроз для российских компаний стали хакеры, след которых указывает на США, тогда как раньше лидировали отечественные, пишет «Коммерсант» . Об этом свидетельствуют данные Check Point. С мая по октябрь 2020 года американские хакеры стали основным источником киберугроз для России, заняв долю в 36% от общего числа атак, тогда как на отечественных хакеров приходится 29%. Хакерские группировки оставили коммерческие структуры «энтузиастам-одиночкам», переключившись на объекты критической информационной инфраструктуры и органы государственной власти, поясняют в компаниях сферы кибербезопасности.

📰 За почти 2,5 месяца с начала действия в стране процедуры внесудебного банкротства заявления о ее прохождении подали в многофункциональные центры 4 144 заявителя, однако три четверти из них были возвращены им обратно, пишут «Ведомости» . В Минэкономразвития высокий процент возврата заявок объясняют не сложностью или несовершенством процедуры внесудебного банкротства, а тем, что многие граждане просто не соответствуют установленным требованиям. Эксперты полагают, что большое количество отказов связано с незавершенными исполнительными производствами либо с обнаружением возможности оплаты заявителем своих долгов.

📰 За счет новостей о вакцине курс доллара к рублю оказался отброшен к поддержке на 76, это обещает сломить восходящий тренд с июня, отправив доллар прямо на 73 на конец года, пишет «Российская газета» , ссылаясь на ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича. Неспособность выйти на новый уровень может стать сигналом новой распродажи рынков акций и рубля в ближайшие недели. В этом случае евро по силам вновь превысить 93 рубля, доллару — 80 рублей, а индекс Мосбиржи в этих условиях может опуститься к уровням до недавнего ралли, потеряв более 12% от текущих значений.

📰 На Россию приходится лишь около 3% от общего числа технологических компаний, основанных за последние годы в развивающихся странах, пишет «Коммерсант» . Об этом говорится в отчете Boston Consulting Group. В список топ-100 технологических компаний развивающихся стран BCG включила шесть российских: интернет-холдинги «Яндекс» и Mail.ru Group, ретейлер Wildberries, разработчика мобильных игр Playrix, разработчика программного обеспечения 1С и Тинькофф Банк. Темп появления новых компаний в стране — один из самых низких в рейтинге, при этом и их оценка обычно меньше, чем у зарубежных конкурентов. Российские компании часто выбирают иностранную юрисдикцию, а при оценке подвергаются страновому дисконту, поясняют инвесторы.