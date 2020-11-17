Женщины, чьи мужья зарабатывают достаточно, чтобы в одиночку содержать семью, стремятся стать домохозяйками в 2,5 раза реже, чем те, чьи мужья зарабатывают недостаточно. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы SuperJob.



По оценкам почти двух третей опрошенных замужних россиянок (63%), заработка их мужа недостаточно, чтобы полностью обеспечить потребности семьи. Готовность целиком посвятить себя дому и семье зависит от размеров дохода супруга, причем зависимость эта обратная. Среди тех, кто считает доходы мужа недостаточными, согласились бы стать домохозяйками 30%, среди тех, чьи мужья могут в одиночку содержать семью, — лишь 12%.

Независимо от размера заработка супруга, перспектива отказаться от карьеры и полностью посвятить себя домашнему хозяйству менее всего привлекает женщин с зарплатой от 80 тыс. рублей. «Не хочу ни от кого зависеть», — комментируют россиянки.

За последние десять лет число женщин, готовых быть домохозяйкой, почти не изменилось: в 2010 году среди тех, чьи мужья зарабатывают недостаточно, о такой позиции сообщили 29% опрошенных.

Интересно, что четверть женатых мужчин готова отбросить гендерные предрассудки и целиком взвалить на себя домашнее хозяйство, если супруга при этом будет зарабатывать достаточно, чтобы полностью обеспечить семью. Опрошенные, как правило, объясняют это равноправными отношениями в семье или своими невысокими карьерными амбициями: «В современном мире работа превратилась только в способ зарабатывания денег, никакого морального удовлетворения она уже, к сожалению, не приносит». Особенно часто такую позицию разделяют мужчины с доходом менее 50 тыс. рублей (32%).

По сравнению с аналогичными исследованиями, доля мужчин, готовых оставить работу и заняться ведением домашнего хозяйства, практически не изменилась (по 26% в 2010 и 2015 годах, 25% — сегодня). Домашнее хозяйство full time лишает финансовой независимости и не дает возможностей для развития, именно мужчина призван быть «кормильцем» семьи, объясняют опрошенные.