Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,14% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 083,96 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,55% и равнялся 1 275,59 пункта.

Отечественный рынок акций в понедельник опять выглядел очень сильно, прибавив по итогам дня 1,8%. Таким образом, безоткатный рост российского рынка продлился десять сессий подряд, в результате чего индекс Мосбиржи уткнулся в сопротивление 3 080 пунктов, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Однако поводов для его пробития сегодня нет никаких, полагает он.

«После нашего закрытия американский рынок торговался очень волатильно, что говорит о снижении восходящего импульса, а сегодня с утра фьючерсы на американские индексы падают на полпроцента. Однако насколько сильными будут продажи рублевых активов и как долго они продлятся, спрогнозировать невозможно. Сейчас динамика российского рынка акций полностью зависит от притока нерезидентских средств», — комментирует эксперт.