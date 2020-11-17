Банк «Открытие» продлевает действие ипотеки по «Госпрограмме-2020». Взять кредит в «Открытии» на покупку жилья в рамках программы можно по ставке 5,99%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Госпрограмма-2020» предусматривает покупку квартиры в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн рублей — для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15%. По кредитам с первоначальным взносом менее 20% применяется надбавка 0,5%. Стать заемщиком по госпрограмме может любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.

Банк предлагает безвизитную технологию выдачи ипотечных кредитов. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно онлайн, а оформить сделку можно на территории застройщика или в любом месте — необходимые документы на подпись привезет сотрудник банка.