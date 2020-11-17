ВТБ с 17 ноября снижает ставку по ипотеке, оформленной для покупки квартир площадью от 65 кв. метров, сообщает пресс-служба банка. Заемщики получат дисконт к базовой ставке банка 0,8 процентного пункта и смогут приобрести недвижимость в кредит под 7,6% годовых.



«Новые условия программы «Больше метров — ниже ставка» подойдут клиентам, которые планируют покупать квартиру большей площади, но при этом не попадают под действие программы господдержки. Заемщикам доступна ипотека на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке. Важным условием является размер общей или проектной площади объекта — она должна быть 65 кв. м и более», — говорится в релизе.

Программа «Больше метров — ниже ставка» позволяет взять ипотечный кредит с первоначальным взносом 20% от стоимости недвижимости. Ипотеку можно оформить на срок до 30 лет, максимальная сумма — 60 млн рублей. Новые условия будут действовать до 31 декабря 2020 года.