Бюджет Москвы в 2020 году может недополучить более 300 млрд рублей, рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова на заседании комиссии столичного парламента.

«Впервые за долгое время ожидается снижение доходов бюджета Москвы в номинальном выражении: по итогам года прогнозируем сокращение доходов на 3% к уровню прошлого года, а если сравнить с объемом, утвержденным в законе о бюджете на 2020 год, то выпадающие доходы составят более 300 миллиардов рублей, или 11%», — сообщила Зяббарова.