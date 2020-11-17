Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева об оставлении без рассмотрения заявления банка о включении долга в размере более 278 млрд рублей в реестр требований кредиторов банкира, говорится в определении суда. Производство по требованию банка к Ананьеву на эту сумму приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу о привлечении банкира к ответственности.

Верховный суд в октябре отказал в жалобе Ананьева на постановление о признании его банкротом. Изложенные в жалобе Ананьева возражения не свидетельствуют о наличии существенных нарушений норм материального права и (или) процессуального права и не могут служить достаточными основаниями для отмены обжалуемых судебных актов, отметил суд.

Суд отклонил кассацию экс-главы ПСБ Дмитрия Ананьева на признание банкротом Банкир обжаловал в кассации постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 июня.

Девятый арбитражный апелляционный суд 15 июня по заявлению ООО «Зерновая компания «Настюша» признал Ананьева банкротом, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Апелляция отменила определение Арбитражного суда Москвы от 25 ноября 2019 года, когда было прекращено производство по заявлению «Настюши» о банкротстве банкира.

В жалобе, направленной Ананьевым в суд, он просил отменить постановление апелляционного суда от 15 июня и отправить дело на новое рассмотрение.

Также Верховный суд в сентябре 2019 года отказал Ананьеву в отмене определения о возбуждении дела о его банкротстве. Он обжаловал определение арбитража Москвы от 12 апреля. Тогда по заявлению конкурсного управляющего компании «Настюша» было возбуждено дело о банкротстве бизнесмена.