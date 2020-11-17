Банк России обсуждает с другими ведомствами дополнительные инструменты для снижения рисков чрезмерного роста потребительского кредитования, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе встречи руководителей российских банков с руководством регулятора.

«Мы еще в прошлом году начали дискуссию о расширении инструментария. Этот вопрос мы не снимаем с повестки и сейчас, вместе с другими ведомствами, с Минфином, с Минэком мы обсуждаем возможные инструменты, дополнительные к уже существующим, по количественным ограничениям, которые позволили бы купировать возникающие риски чрезмерного роста кредитования без создания дополнительной нагрузки на капитал банков», — сказала она.

С 1 октября 2019 года ЦБ ввел инструмент ограничения рисков потребкредитования — показатель долговой нагрузки заемщика (в дополнение к уже имеющимся коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам для банков).

Также регулятор в прошлом году перечислил возможные дополнительные инструменты, которые при необходимости позволят ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования. Такими мерами выступают количественные ограничения, из которых Банк России в консультативном докладе перечислил такие, как установление полного запрета на выдачу дополнительных необеспеченных кредитов или на увеличение лимита кредитования в случае, если предельная долговая нагрузка достигла установленного значения, а также запрет необеспеченных потребительских кредитов сроком свыше пяти лет.