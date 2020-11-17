Банк России установил официальные курсы валют на 18 ноября.

Курс доллара понизился на 66,67 копейки, составив 76,253 рубля (76,9197 рубля на 17 ноября). Курс евро снизился на 78,26 копейки до 90,3903 рубля (с 91,1729 рубля на 17 ноября).

На Московской бирже на 12:43 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 32 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 56 копеек, валюты стоят 76,48 и 90,78 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 76,11—76,56 рубля за доллар и 90,26—90,9 рубля за евро.