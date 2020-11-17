Банк России рассчитывает, что законопроект о противодействии незаконному обналичиванию с использованием исполнительных листов могут принять в 2021 году. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Илья Ясинский на конференции АРБ.

«Министерство юстиции при участии Банка России в настоящее время соответствующий законопроект подготовило. Он проходит экспертную оценку. Будем надеяться, что в следующем году мы с вами получим дополнительный инструментарий, который позволит купировать проблему использования исполнительных документов для проведения сомнительных операций», — сказал Ясинский.

Напомним, по данным ЦБ, объем незаконного обналичивания с использованием исполнительных листов за январь — сентябрь 2020 года вырос в 1,9 раза. Ясинский ранее отмечал, что объем таких операций растет постоянно и требует модификации законодательства.