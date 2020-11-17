Российская платформа электронной коммерции Ozon планирует привлечь во время готовящегося IPO на американской бирже Nasdaq от 750 млн до 1 млрд долларов. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники, осведомленные о планах российской онлайн-площадки.

По данным издания, все необходимые документы будут поданы во вторник, роуд-шоу начнется в среду, а IPO компании может состояться уже в конце этого месяца. При этом газета информирует, что Ozon может быть оценен в 4,6—5,6 млрд долларов.

Как стало известно в начале ноября Ozon подал проспект IPO на регистрацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания планирует размещение на Nasdaq Global Select Market. Изначально аналитики финансового рынка оценивали объем размещения в 500 млн долларов.

Ранее журнал Forbes сообщал, что верхняя граница оценки организаторов IPO Ozon достигает 12 млрд долларов. Как написало издание 12 ноября, Sberbank CIB оценивает компанию для размещения в 4—8,5 млрд долларов, «ВТБ Капитал» — в 4,7—7,1 млрд долларов, а Goldman Sachs — в 6—12 млрд долларов.

Крупнейшими акционерами Ozon являются АФК «Система» и фонд Baring Vostok Capital Partners. Логистическая инфраструктура Ozon включает восемь фулфилмент-фабрик и более 30 сортировочных центров. Компания доставляет заказы более чем в 13,5 тыс. населенных пунктов РФ и имеет более 16 тыс. точек выдачи заказов по всей стране.