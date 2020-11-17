Прибыль компании «Совкомбанк Страхование» после налогообложения за девять месяцев 2020 года по ОСБУ составила 192,2 млн рублей, что в восемь раз выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в релизе страховщика.

Совокупный доход компании (выручка) вырос в три раза и составил 160 млн рублей. Капитал компании увеличился на 240 млн рублей (+14,6%) и составил 1,88 млрд.

«В среднем убыточность портфеля «Совкомбанк Страхования» снизилась на 4,2%. Наибольшее снижение произошло в ОСАГО — около 30%, страховании имущества — 28% и страховании грузов (14%)... Объем собранных премий — 3,51 млрд рублей — остался практически на уровне прошлого года, показав незначительное снижение (-2%). Большая часть собранных премий пришлась на каско — 1,03 млрд рублей (доля в портфеле 29,3%), ОСАГО — 815 млн рублей (23,2%), ДМС — 384 млн рублей (11%). Более 16% занимают ипотечное, имущественное страхование, а также страхование грузов. Наибольший прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — по НС и ОСАГО (123,2% и 62,6% соответственно)», — сказано в сообщении.

Объем выплат за три квартала составил 1,62 млрд рублей против 1,8 млрд в 2019 году.