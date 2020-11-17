Злоумышленники пробуют записывать односложные голосовые ответы клиентов по телефону, чтобы в дальнейшем попытаться получить доступ к их счетам через биометрические системы банков, но массовым такое мошенничество не станет, считает первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. Тем не менее он советует не продолжать разговор с мошенниками и избегать в разговоре простых слов вроде «да» и «нет».



«Этот вариант противоправных действий рассчитан на то, что на стороне банка есть некоторая автоматизированная система с голосовым интерфейсом для того, чтобы принять определенные действия. Во-первых, у нас таких банков не сильно много, и круг операций по такому взаимодействию сильно ограничен», — сообщил Сычев на конференции, организованной АРБ.

«Опираясь на экономику процесса у злоумышленников, можно сказать, что да, они прощупывают почву, но использовать в массовом масштабе это будет им сложно… даже в тех банках, которые реализуют такие сервисы, просто «да» и «нет» недостаточно, там все гораздо сложнее», — добавил представитель ЦБ.

«Лучший способ (защититься от такого рода мошенничества. — Прим. ред.) — не продолжать разговор и не применять простых слов», — отметил Сычев. Он посоветовал выслушать вопрос звонящего и затем самостоятельно перезвонить в банк при необходимости.

Ранее «Ростелеком» пояснял, что снять деньги со счета или провести финансовую операцию через Единую биометрическую систему по одному слову невозможно. Идентификация проводится по комбинации слепков голоса и лица.