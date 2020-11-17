Генеральным директором компании «Совкомбанк Лизинг», входящей в группу Совкомбанка, стал Николай Севастьянов. Об этом накануне сообщили в банке.

В декабре 2019 года Совкомбанк консолидировал 100% акций лизинговой компании «Соллерс-Финанс»; с апреля 2020 года она работает под брендом банка. Компания входит в состав группы Совкомбанка с 2010 года, до декабря 2019-го банку принадлежало 50%.

Николай Севастьянов окончил Ульяновский государственный технический университет и до 2008 года работал в службе внутреннего аудита ПАО «Соллерс». После этого он занимал должность финансового директора в «Соллерс-Финансе», а затем в «Совкомбанк Лизинге».

Как уточняют в банке, прежний гендиректор лизинговой компании Кирилл Скибин, который, начав работу в «Соллерсе» еще до появления лизингового дочернего предприятия, развивал компанию с 2007 года, принял решение заняться новыми проектами.



«Совкомбанк Лизинг» будет использовать все возможности, полученные от интеграции с одним из крупнейших банков страны. Сейчас мы работаем над развитием простых и технологичных продуктов, которые позволят нам войти в число игроков федерального масштаба и значительно увеличить портфель», — заявил новый гендиректор компании Николай Севастьянов.