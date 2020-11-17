Объем рынка потребительских услуг на базе сетей пятого поколения (5G) в мире может достичь 31 трлн долларов к 2030 году, говорится в исследовании компании ConsumerLab (подразделение Ericsson). Благодаря активному продвижению различных сценариев использования технологий 5G и пакетным предложениям операторы к 2030 году могут заработать 131 млрд долларов на одних только цифровых услугах. Причем 40% этой суммы составят расходы абонентов на 5G-услуги с использованием видео, технологий дополненной и виртуальной реальности (AR и VR), а также игры.

«Больше половины расходов пользователей к 2030 году придется на услуги с эффектом дополненной реальности, в числе которых игры, шопинг и образовательные программы», — полагают эксперты.

В рамках исследования специалисты оценили влияние пандемии на рынок 5G. «В начале 2019 года средний пользователь был готов увеличить расходы на 20% ради 5G-услуг, однако за год этот показатель сократился до 10%. Тем не менее каждый третий из числа первых пользователей технологий 5G по-прежнему согласен увеличить свои расходы на 20%. Такой уровень расходов может помочь восстановлению экономики после пандемии», — отмечают авторы исследования.

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По данным исследования, благодаря заблаговременному формированию потребительского спроса на 5G-услуги, можно добиться роста среднемесячного дохода от одного абонента на 34%.

«Очевидно, что в ближайшее десятилетие технологии 5G откроют операторам огромные возможности на рынке потребительских услуг. Поскольку процесс уже начался, операторы, которые быстро проявят инициативу и пересмотрят свои предложения для абонентов, выиграют больше всех», — прокомментировал результаты исследования глава ConsumerLab и Ericsson Research Джасмит Сингх Сети.