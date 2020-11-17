По итогам 2020 года «Ростелеком» обгонит МТС по размеру выручки, пишет РБК, ссылаясь на прогнозы этих компаний. Последние десять лет компания «МТС» лидировала по этому показателю, указывает информагентство.
По итогам 2020 года в МТС прогнозируют увеличение выручки по сравнению с показателем прошлого года на 3%, свидетельствуют материалы компании, посвященные итогам III квартала. В 2019 году этот показатель составил 476 млрд рублей, то есть по итогам этого года должен превысить 490 млрд.
Несколькими днями ранее свой прогноз представил «Ростелеком», компания ожидает роста выручки на 9%. В 2019 году показатель равнялся 475,75 млрд рублей, а в 2020-м должен превысить 518 млрд. Таким образом, «Ростелеком» станет крупнейшей телекоммуникационной компанией по размеру выручки.
Формально впервые «Ростелеком» обогнал МТС по размеру выручки в IV квартале 2019 года, тогда показатель на 5,8 млн рублей превысил выручку конкурента. По итогам всего прошлого года выручка МТС равнялась 476 млрд рублей, а у «Ростелекома» — 475,75 млрд. В I квартале этого года разрыв составлял 2 млн рублей, во II квартале — 10 млн, в III квартале — 6 млн рублей в пользу «Ростелекома».
Впрочем, капитализация МТС значительно превосходит показатель «Ростелекома», уточняет РБК: на Московской бирже она равна 642,9 млрд рублей, а на NYSE — 7,4 млрд долларов (565 млрд рублей по текущему курсу). Капитализация «Ростелекома» на Московской бирже — 314,3 млрд рублей.