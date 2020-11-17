По итогам 2020 года «Ростелеком» обгонит МТС по размеру выручки, пишет РБК , ссылаясь на прогнозы этих компаний. Последние десять лет компания «МТС» лидировала по этому показателю, указывает информагентство.

По итогам 2020 года в МТС прогнозируют увеличение выручки по сравнению с показателем прошлого года на 3%, свидетельствуют материалы компании, посвященные итогам III квартала. В 2019 году этот показатель составил 476 млрд рублей, то есть по итогам этого года должен превысить 490 млрд.

Несколькими днями ранее свой прогноз представил «Ростелеком», компания ожидает роста выручки на 9%. В 2019 году показатель равнялся 475,75 млрд рублей, а в 2020-м должен превысить 518 млрд. Таким образом, «Ростелеком» станет крупнейшей телекоммуникационной компанией по размеру выручки.

Формально впервые «Ростелеком» обогнал МТС по размеру выручки в IV квартале 2019 года, тогда показатель на 5,8 млн рублей превысил выручку конкурента. По итогам всего прошлого года выручка МТС равнялась 476 млрд рублей, а у «Ростелекома» — 475,75 млрд. В I квартале этого года разрыв составлял 2 млн рублей, во II квартале — 10 млн, в III квартале — 6 млн рублей в пользу «Ростелекома».



Впрочем, капитализация МТС значительно превосходит показатель «Ростелекома», уточняет РБК: на Московской бирже она равна 642,9 млрд рублей, а на NYSE — 7,4 млрд долларов (565 млрд рублей по текущему курсу). Капитализация «Ростелекома» на Московской бирже — 314,3 млрд рублей.